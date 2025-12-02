Salis | La riforma della sanità in Liguria non mi piace Pronta a collaborare ma serve tempo

Sanità, la sindaca di Genova: “Si deve partire dai servizi, non dalla riduzione dei costi. Ora un percorso partecipato nei territori: con un lavoro comune è un’occasione”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Salis: “La riforma della sanità in Liguria non mi piace. Pronta a collaborare, ma serve tempo”

