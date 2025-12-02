Salerno inaugura Ruote e Passi per la Città | parte il progetto di accessibilità rivolto ai disabili

Salerno inaugura “Ruote e Passi per la Città”, il nuovo progetto dedicato all’accessibilità urbana e culturale, rivolto a persone con disabilità e cittadini interessati a riscoprire il territorio in maniera inclusiva e priva di barriere. L’iniziativa - realizzata con il patrocinio e la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altre letture consigliate

Si inaugura questa sera 2 dicembre, alle 17,00, alla Pinacoteca Provinciale di Salerno, sulla via Mercanti, la mostra - divertissement dell'artista salernitano Fausto Lubelli dedicata al mito del toro, con opere ispirate a Goya, Picasso, Lam, sculture in ceramica, - facebook.com Vai su Facebook

Movida a Salerno, la nuova rotta in sei tappe e 64 passi: «Valorizziamo la città» - Si parte con 64 passi ma il sogno è portare su “illimitato” l’immaginario contatore che è già pronto a dettare la nuova rotta alla movida salernitana. Da ilmattino.it