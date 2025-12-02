Salerno elezioni provinciali anticipate | ecco perchè

Tempo di lettura: 2 minuti L'obiettivo è chiaro: rinnovare il consiglio provinciale prima della decadenza o delle dimissioni di Vincenzo Napoli che una volta che scenderà dalla poltrona di Sindaco di Salerno dovrà necessariamente lasciare anche lo scranno di palazzo Sant'Agostino. Per il quale con due settimane di anticipo sono già state convocate le elezioni del nuovo consiglio provinciale. Si terranno domenica 11 gennaio presso la sede della provincia di Salerno in via Roma. Al voto tutti gli amministratori locali le cui scelte hanno un peso ponderato, ovvero hanno un valore diverso a secondo dell'ente di provenienza.

