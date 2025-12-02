Tempo di lettura: 3 minuti Il day-after è un cocktail di considerazioni, interrogativi e riflessioni. Uscita con le ossa frantumate dalla sfida di Benevento, la Salernitana è chiamata ad un’immediata inversione di tendenza per azzerare i mal di pancia e soprattutto fare chiarezza sulle ambizioni di un gruppo collassato non soltanto nei numeri – impietosi – dello score finale quanto – soprattutto – nelle proprie certezze. Ma non è la Caporetto beneventana a far suonare più di un campanello d’allarme in casa granata. La crisi di gioco è risultati ha origini ben più distanti dal monday night del Santa Colomba. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana tra macerie e riflessioni: cammino da “piccola” e crisi di gioco