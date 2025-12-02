salernitana raffaele

Tempo di lettura: 2 minuti Nel post gara del derby perso contro il Benevento, parla Giuseppe Raffaele, allenatore della Salernitana. “ Non è possibile disputare quaranta minuti in un certo modo per poi sprecare tutto. Dobbiamo capirlo tutti. Vuol dire che, in alcune situazioni, devo essere ancora più incisivo. Quando perdi 5-1 devi solo stare zitto. La sconfitta non è definitiva, è una forte scudisciata che deve far reagire i miei uomini. Farò il massimo per tornare al primo posto. Abbiamo subito i primi due gol a difesa schierata, poi il terzo gol ci ha spezzato le gambe e di fatto è finita la partita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

