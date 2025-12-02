Salernitana Raffaele | Ho il fuoco dentro | i miei uomini vogliono reagire subito

Tempo di lettura: 2 minuti Nel post gara del derby perso contro il Benevento, parla Giuseppe Raffaele, allenatore della Salernitana. “ Non è possibile disputare quaranta minuti in un certo modo per poi sprecare tutto. Dobbiamo capirlo tutti. Vuol dire che, in alcune situazioni, devo essere ancora più incisivo. Quando perdi 5-1 devi solo stare zitto. La sconfitta non è definitiva, è una forte scudisciata che deve far reagire i miei uomini. Farò il massimo per tornare al primo posto. Abbiamo subito i primi due gol a difesa schierata, poi il terzo gol ci ha spezzato le gambe e di fatto è finita la partita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, Raffaele: “Ho il fuoco dentro: i miei uomini vogliono reagire subito”

Leggi anche questi approfondimenti

| STARTING XI Gli undici scelti da mister Giuseppe Raffaele #BeneventoSalernitana #avantibersagliera #salernitana - facebook.com Vai su Facebook

| STARTING XI Gli undici scelti da mister Giuseppe Raffaele #SalernitanaPotenza #avantibersagliera #salernitana Vai su X

Benevento-Salernitana, Raffaele: «Fare il nostro dovere a testa bassa» - Il ricordo di Catania probabilmente è ancora vivo nello spogliatoio della Salernitana, un ricordo che dovrà essere utile domani sera per non sbagliare nel big match di ... msn.com scrive

Salernitana, Raffaele: "Grande prestazione per un'ora. A noi è subito giallo, agli avversari..." - "Abbiamo fatto sessanta minuti da grande squadra, poi la troppa foga ha in parte vanificato tutto quello che è stato provato durante la settimana. Secondo tuttomercatoweb.com

Salernitana, Raffaele: "Oggi ho la conferma di allenare una squadra forte. C'era un rigore per noi" - 0 era stata una buona Salernitana, il vantaggio era meritato e altri due gol sono stati annullati. tuttomercatoweb.com scrive

Salernitana, Raffaele analizza la partita con Altamura «Godiamoci la vetta» - Forse bisogna ritornare nostalgicamente alla stagione di grazia 1989- Segnala ilmattino.it

Salernitana, Raffaele: "Non vediamo l’ora di scendere in campo. Grandissime motivazioni" - 30 la Salernitana scenderà in campo all'Arechi contro la Casertana per andare alla ricerca dei tre punti. Riporta m.tuttomercatoweb.com

Salernitana, Raffaele elogia il gruppo. Granata primi, ma servono 3-4 rinforzi di spessore - Lo fa non per sollevare polemiche, ma per rimarcare i meriti di una Salernitana nuovamente in testa alla classifica del girone C del campionato di Lega Pro. Riporta m.tuttomercatoweb.com