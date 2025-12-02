Tempo di lettura: < 1 minuto Nella sala stampa del Vigorito, dopo il derby perso contro il Benevento, parla per la Salernitana il diesse Daniele Faggiano “ Sono qui per trasmettere serenità alla mia squadra. Perché i tifosi meritano rispetto. Perdere così non è mai bello soprattutto in un derby. Sono presente al campo, e vedo il lavoro che facciamo. Abbiamo lavorato su tante situazioni, e oggi non siamo stati bravi. Oggi sono più carico di prima. Non sono felice di aver perso la testa della classifica, e nessuno lo è. “ Non voglio togliere responsabilità ai giocatori. Anzi, se sono presente, e per darne ancora di più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, Faggiano: “Nessuno è felice, giocherei domani. Puntiamo a riprenderci la vetta”