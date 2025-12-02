Salernitana Faggiano | Nessuno è felice giocherei domani Puntiamo a riprenderci la vetta
Tempo di lettura: < 1 minuto Nella sala stampa del Vigorito, dopo il derby perso contro il Benevento, parla per la Salernitana il diesse Daniele Faggiano “ Sono qui per trasmettere serenità alla mia squadra. Perché i tifosi meritano rispetto. Perdere così non è mai bello soprattutto in un derby. Sono presente al campo, e vedo il lavoro che facciamo. Abbiamo lavorato su tante situazioni, e oggi non siamo stati bravi. Oggi sono più carico di prima. Non sono felice di aver perso la testa della classifica, e nessuno lo è. “ Non voglio togliere responsabilità ai giocatori. Anzi, se sono presente, e per darne ancora di più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#CALCIOMERCATO - #Salernitana, offerto in prova un centrocampista straniero Faggiano non vuol sentir parlare di mercato, ma è evidente che la Salernitana dovrà muoversi concretamente se vorrà lottare fino alla fine per la vittoria del campionato senza pa - facebook.com Vai su Facebook
Salernitana, Faggiano: "Felicissimo di essere qui, sarà squadra di uomini che lottano" - Ecco le sue dichiarazioni: "So che state accostando tanti nomi alla Salernitana, qualche bugia ... Segnala tuttomercatoweb.com
Salernitana, si va verso il tandem Faggiano-Bertotto. Il mister: "Sarei molto felice" - In attesa di definire in giornata l'arrivo di Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo, la Salernitana sfoglia la margherita per quanto riguarda l'allenatore. tuttomercatoweb.com scrive
Salernitana, Faggiano si presenta: «Scegliere subito il mister e avere l'80% della rosa per il ritiro» - Un nuovo direttore sportivo e un nuovo inizio per la Salernitana che questo pomeriggio ha presentato alla piazza Daniele Faggiano: «Felice di essere a Salerno, ci metterò anima e cuore» - Riporta ilmattino.it
Salernitana, è Faggiano il nuovo direttore sportivo - È Daniele Faggiano l'uomo incaricato di ricostruire la Salernitana dopo la doppia retrocessione. Lo riporta rainews.it
Salernitana, stretta ds: Iervolino su Faggiano - Bisogna costruire tutto daccapo: dirigenza, direzione sportiva, allenatore e ... Segnala corrieredellosport.it
Salernitana, la visita di Iervolino: carica a tecnico e calciatori - È stata una presenza carica di energia ed entusiasmo: dopo il memorial dedicato al compianto fratello Angelo, ad agosto, il patron della Salernitana ha atteso la conclusione del calciomercato per ... Segnala ilmattino.it