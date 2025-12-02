Salernitana Faggiano | Nessuno è felice giocherei domani Puntiamo a riprenderci la vetta

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella sala stampa del Vigorito, dopo il derby perso contro il  Benevento, parla per la Salernitana  il diesse Daniele Faggiano “ Sono qui per trasmettere serenità alla mia squadra. Perché i tifosi meritano rispetto. Perdere così non è mai bello soprattutto in un derby. Sono presente al campo, e vedo il lavoro che facciamo. Abbiamo lavorato su tante situazioni, e oggi non siamo stati bravi. Oggi sono più carico di prima. Non sono felice di aver perso la testa della classifica, e nessuno lo è.  “ Non voglio togliere responsabilità ai giocatori. Anzi, se sono presente, e per darne ancora di più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

