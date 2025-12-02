Salento assalto al bancomat della Bpp | malviventi in fuga col bottino

Un nuovo assalto è stato messo a segno questa notte dalla "Banda della Marmotta" allo sportello bancomat della Banca Popolare di Pugliese (Bpp) situato in via Fratelli Bandiera a.

