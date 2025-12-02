Saldi invernali 2026 c' è la data | quando si parte in Piemonte

Prenderanno il via sabato 3 gennaio 2026 i saldi invernali in Piemonte.Come di consueto, le vendite di fine stagione partono in tutta la regione prima dell'Epifania e la loro durata sarà di otto settimane, anche non continuative. A stabilirlo è la Regione, che ne ha dato comunicazione ai Comuni e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondisci con queste news

? La giunta regionale definisce il calendario dei saldi: invernali dal 3 gennaio al 1° marzo, estivi dal 4 luglio al 1° settembre, nel rispetto dell’intesa interregionale del 2011 - facebook.com Vai su Facebook

Saldi invernali a Roma, c'è la data: ecco quando si parte ift.tt/ecab7uV Vai su X

Saldi invernali 2026, c'è la data: quando si parte in Piemonte - Come di consueto, le vendite di fine stagione partono in tutta la regione prima dell'Epifania e la loro durata sarà di otto ... Riporta novaratoday.it

Quando iniziano i saldi invernali 2026? Il calendario per ogni Regione - Si avvicina la data di inizio dei saldi invernali 2026: molte Regioni hanno fissato le date e il calendario per l'avvio di promozioni e sconti di fine stagione. Scrive money.it

Saldi invernali 2026: calendario completo per ogni regione italiana - Con la fine dell'anno arrivano i saldi invernale 2026, uno degli appuntamenti più attesi. Scrive meteo.it

Marche, via libera ai saldi 2026: la stagione invernale parte in anticipo - La Giunta regionale approva il calendario Le vendite di fine stagione invernale nelle Marche si terranno dal 3 gennaio fino al primo marzo 2026 mentre i saldi estivi inizieranno il 4 luglio fino al pr ... Secondo youtvrs.it

Saldi 2026 nelle Marche: Date e Informazioni Essenziali del Calendario - I cittadini delle Marche potranno approfittare di sconti su una vasta gamma di articoli, rendendo i mesi estivi ... Da notizie.it

Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio: le date ufficiali - A Roma e nel Lazio i saldi invernali cominceranno ufficialmente sabato 3 gennaio 2026. Secondo fanpage.it