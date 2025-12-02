Salame di un ladro

I furti di salami, prosciutti e generi alimentari sono il più comune dei reati comuni. Il crimine eno-gastronomico fa cadere in tentazione il ladro e pure il giornalista, che non riesce a fare meno di raccontarlo se c’è la foto del succulento bottino apparecchiato sul tavolo di una caserma. In tempi neanche troppo lontani era la pittoresca prova di maturità per i ragazzi di strada con ambizioni opache. Oggi che le botteghe di quartiere sono un ricordo e proliferano allarmi, codici e e vigilantes, i rischi di essere beccati sono diventati troppo alti e quasi mai ce la la si può cavare col malrovescio del pizzicagnolo derubato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salame di un ladro

