Sala replica a Calenda | Nessun veto su Azione Poi i complimenti | Lo ammiro molto – Video

“Non c’è un veto del Pd e io personalmente non ho nessun veto su Azione “. Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito a un possibile rimpasto di giunta col partito guidato da Carlo Calenda, dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi alla Rigenerazione urbana a causa delle inchieste. “È chiaro che non essendoci solo una posizione, qualcuno vuole spostare verso sinistra, qualcuno vuole spostare verso il centro, è difficile mettere d’accordo tutti – ha aggiunto parlando delle ambizioni dei partiti -. Però non c’è nessun veto, ogni tanto Calenda ha questa vis polemica, ma devo dire che io in realtà lo apprezzo molto e ammiro anche molto il suo coraggio, la sua volontà, la sua dedizione alla causa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sala replica a Calenda: “Nessun veto su Azione”. Poi i complimenti: “Lo ammiro molto” – Video

