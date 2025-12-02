Sabrina Salerno su Berlusconi | Io la sua amante? Oggi sono qui anche grazie a lui

Sabrina Salerno si è raccontata nello studio di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, nella puntata in onda stasera, 2 dicembre. La cantante, icona degli anni ’80 e simbolo di un’epoca, ha condiviso con il pubblico i momenti più belli e quelli più dolorosi della sua vita, affrontando temi delicati come il rapporto complicato con il padre, il celebre flirt con Silvio Berlusconi e una sorprendente rivelazione su un amore segreto con un famoso cantante italiano. L’intervista ha toccato un tema che ha alimentato il gossip per decenni: il presunto flirt con Silvio Berlusconi. “Quanto c’è di vero in quel gossip?” ha chiesto direttamente Fagnani. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Sabrina Salerno su Berlusconi: “Io la sua amante? Oggi sono qui anche grazie a lui”

