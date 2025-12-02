Sabrina Salerno | Mai stata l’amante di Berlusconi Mi sono innamorata di un famoso cantante

Ospite di Belve, la cui ultima puntata va in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 2 dicembre, Sabrina Salerno ha ripercorso la sua vita e carriera. Sul presunto flirt con Silvio Berlusconi, la showgirl e cantante risponde: “Non sono mai stata la sua amante. Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma Premiatissima. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”. Sabrina Salerno, poi, ripercorre il suo difficile rapporto con il padre: “L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sabrina Salerno: “Mai stata l’amante di Berlusconi. Mi sono innamorata di un famoso cantante”

