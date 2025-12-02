Sabrina Salerno la verità sul flirt con Berlusconi e l' amore per il cantante amatissimo che riempie gli stadi

Milleunadonna.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo donne oltre le gambe c’è di più”: cantava così al Festival di Sanremo del 1991 in coppia con Jo Squillo. E in effetti Sabrina Salerno non è soltanto la “bomba sexy” che ha abitato i sogni degli italiani da diversi decenni. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

sabrina salerno la verit224 sul flirt con berlusconi e l amore per il cantante amatissimo che riempie gli stadi

© Milleunadonna.it - Sabrina Salerno, la verità sul flirt con Berlusconi e l'amore per il cantante "amatissimo che riempie gli stadi"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Sabrina Salerno Verit224 Flirt