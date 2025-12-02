Sabrina Salerno in lacrime a Belve quando parla della sua infanzia | Alla mia età ancora faccio fatica

Sabrina Salerno, icona degli anni Ottanta e showgirl amatissima dal pubblico italiano, è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve. Dalle anteprime diffuse uno dei momenti più intensi dell’intervista di Francesca Fagnani è stato quello dedicato all’infanzia difficile. Alla domanda specifica, Salerno non è riuscita a rispondere subito, commossa alle lacrime. Ha poi ripreso spiegando: “ Quando vedevo gli altri bambini capivo che c’erano delle differenze. Non capivo perché fosse successa questa cosa a me. Però. faccio ancora fatica alla mia età a parlarne “. Nata il 15 marzo 1968 a Genova, Salerno è cresciuta accudita da una sorella della nonna, senza mai sviluppare un vero legame con i genitori biologici. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sabrina Salerno in lacrime a Belve quando parla della sua infanzia: “Alla mia età ancora faccio fatica”

