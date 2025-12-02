Sabrina Salerno chi è il padre che l’ha abbandonata e il test del DNA | Mise in dubbio anche la sua paternità

S abrina Salerno è cresciuta senza padre, affidata soprattutto alla cura dei nonni, come ha più volte ricordato in diverse interviste televisive. L’uomo aveva lasciato la madre subito dopo la gravidanza e per dodici anni è rimasto solo un nome, senza un volto. L’incontro con Sabrina è arrivato quando lei era già un’adolescente. “Più che abbandonata, mi aveva ignorata”, ha raccontato la showgirl a Storie Italiane, “ma un bel giorno l’ho chiamato, poi ci siamo incontrati per qualche mese”. Quello che poteva essere l’inizio di un rapporto vero, però, si è infranto contro un nuovo rifiuto. In diverse occasioni, Sabrina ha spiegato che il padre non voleva riconoscerla legalmente, arrivando persino a mettere in dubbio la paternità anche con la figlia avuta da un’altra relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

