Sabrina Salerno a Belve la verità sulla storia di Berlusconi Il padre scoperto a 12 anni e il nuovo compagno | Non dico chi è ma riempie gli stadi – Il video

Sabrina Salerno ammette di dovere tanto a Silvio Berlusconi, con cui per anni il gossip raccontava di un flirt mai confermato dai due. Francesca Fagnani glielo ricorda nella puntata di Belve in onda oggi 3 dicembre alle 21.20 su Rai2, ultima di questa stagione. E la showgirl stavolta risponde in modo netto: «Non sono mai stata la sua amante». Poi spiega: «Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma Premiatissima. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente». Un riconoscimento pubblico che chiude definitivamente le voci su quella presunta relazione. 🔗 Leggi su Open.online