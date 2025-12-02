Sabrina Salerno a Belve | Il flirt con Berlusconi? Era affascinato dalla bellezza e io ero sfrontata poi le lacrime

Sabrina Salerno si racconta a Belve tra carriera e vita privata, dall'infanzia difficile alle voci di un flirt con Silvio Berlusconi. Poi la rivelazione inaspettata: "Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

