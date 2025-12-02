Sabaudia bruciate nella notte due auto della Polizia locale

Sabaudia, 2 dicembre 2025 – “È accaduto nel cuore della notte. Sotto la pioggia battente due Jeep Renegade, nuove di zecca, d ella Polizia Locale, parcheggiate davanti al comando, s ono state ridotte a carcasse fumanti da un incendio che di accidentale non ha assolutamente nulla”. E’ quanto si legge in una nota stampa del Comune di Sabaudia. “Gli investigatori hanno già aperto un fascicolo. I filmati delle telecamere di sorveglianza sono stati visionati all’alba e or a la città viene passata al setaccio. Ogni movimento, – si legge ancora – ogni passaggio, ogni ombra nelle ore del rogo sarà analizzata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

