Sabatini svela | Quando Lautaro arrivò all’Inter io ero lì ma il merito è di Ausilio! Pio Esposito centravanti unico in Italia per un aspetto

Internews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex dirigente nerazzurro, Walter Sabatini, torna sull’arrivo all’Inter di Lautaro Martinez premiando il lavoro del ds Ausilio. Walter Sabatini, esperto direttore sportivo, ha utilizzato il suo spazio editoriale su Cronache di Spogliatoio per elogiare la reazione di Lautaro Martinez. Dopo la doppietta decisiva contro il Pisa, Sabatini ha definito il capitano dell’ Inter un fuoriclasse prolifico capace di riemergere subito dalle difficoltà, attribuendo però il merito del suo acquisto in nerazzurro all’intuizione del DS Piero Ausilio, che lo seguiva da tempo. L’ex dirigente si è poi soffermato su Francesco Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

