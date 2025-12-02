Inter News 24 Sabatini, l’ex direttore sportivo su giovani, fondi, mentalità vincente del Napoli di Conte e un curioso confronto tra i presidenti vissuti. Intervenuto ai microfoni di Napoli NeTALK! ( fonte ), Walter Sabatini, ex direttore sportivo di grande esperienza in Serie A, ha affrontato vari argomenti legati alla crescita dei giovani, alla trasformazione del ruolo del DS e alla reazione del Napoli di Antonio Conte, senza tralasciare aneddoti su dirigenti e presidenti incontrati negli anni. Al centro della sua analisi, Sabatini ha posto il tema delle seconde squadre, oggi decisive anche per club come i nerazzurri con il progetto Inter U23: « Le seconde squadre non rappresentano da sole una soluzione al reclutamento dei giovani, ma sono un contributo alla soluzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini, l’ex dirigente analizza seconde squadre, Napoli e i presidenti: «Il DS oggi è demansionato»