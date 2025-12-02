Sabatini l’ex dirigente analizza seconde squadre Napoli e i presidenti | Il DS oggi è demansionato

Internews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Sabatini, l’ex direttore sportivo su giovani, fondi, mentalità vincente del Napoli di Conte e un curioso confronto tra i presidenti vissuti. Intervenuto ai microfoni di Napoli NeTALK! ( fonte ), Walter Sabatini, ex direttore sportivo di grande esperienza in Serie A, ha affrontato vari argomenti legati alla crescita dei giovani, alla trasformazione del ruolo del DS e alla reazione del Napoli di Antonio Conte, senza tralasciare aneddoti su dirigenti e presidenti incontrati negli anni. Al centro della sua analisi, Sabatini ha posto il tema delle seconde squadre, oggi decisive anche per club come i nerazzurri con il progetto Inter U23: « Le seconde squadre non rappresentano da sole una soluzione al reclutamento dei giovani, ma sono un contributo alla soluzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

sabatini l8217ex dirigente analizza seconde squadre napoli e i presidenti il ds oggi 232 demansionato

© Internews24.com - Sabatini, l’ex dirigente analizza seconde squadre, Napoli e i presidenti: «Il DS oggi è demansionato»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sabatini: "L'Italia ha giocatori fortissimi, ingeneroso parlar male di Gattuso. Spalletti? Il suo licenziamento una vergogna nazionale" - Walter Sabatini in controtendenza sull'Italia: "Adesso partirà la crociata contro i nostri giocatori, invece sono fortissimi". Secondo calciomercato.com

Sabatini: "Lo scudetto si deciderà all'ultima giornata. Lautaro-Inter come Maradona-Napoli" - Il dirigente Walter Sabatini, intervistato dal quotidiano Il Mattino, ha detto la sua sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sabatini L8217ex Dirigente Analizza