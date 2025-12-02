Swat 8 anteprima delle nuove puntate e novità

La serie televisiva S.W.A.T. torna con la sua ottava stagione, attesa da numerosi appassionati di action e poliziottesco. Con uno sguardo ai dettagli della programmazione e alle principali anticipazioni, si approfondiscono gli elementi chiave che caratterizzano questa nuova stagione, insieme ai protagonisti e agli episodi più significativi. loppositiva programma di messa in onda e disponibilità in streaming. date e orari di trasmissione su Rai 2. S.W.A.T. 8 debutta in Italia sabato 25 ottobre 2025 con una precisa collocazione alle ore 21.20 circa su Rai 2. La programmazione prevede la trasmissione di due episodi settimanali fino al 13 dicembre 2025, creando un appuntamento fisso per gli spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

