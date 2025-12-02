Nuovo successo per la Sab Group Rubicone, che supera anche l’ostica Paoloni Macerata conquistando l’intera posta in palio grazie a un brillante 3-1 e confermandosi così in vetta alla classifica del torneo di pallavolo maschile di serie B con 22 punti, 2 pin più rispetto a Osimo che insegue. La squadra di coach Mascetti, nelle otto gare fin qui disputate, si è aggiudicata sette vittorie, l’ultima delle quali è arrivata come conseguenza di un match giocato con determinazione fin dall’inizio. Importante in particolare si è rivelata la fase di battuta, caratterizzata da un’aggressività che ha saputo mettere in difficoltà la regia ospite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rubicone inarrestabile. Cade anche Macerata