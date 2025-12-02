Rottura argini del Panaro nel 2020 nessuna condanna per Regione e Aipo

Modenatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi, la Regione Emilia-Romagna precisa che riguardo agli eventi di maltempo che provocarono la rottura degli argini del fiume Panaro nel dicembre 2020, il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Firenze non ha emesso alcuna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

rottura argini panaro 2020Alluvione Nonantola, per il Tribunale delle Acque la rottura dell’argine fu colpa di un difetto di manutenzione - Politica: Platis, Contursi e Casano (Fi): Dopo anni di incuria, la sentenza mette fine agli alibi della Regione ... Scrive lapressa.it

Pioggia incessante: allagamenti in Biscolla, rottura degli argini lungo il rio Spinello - Valdinievole, 11 settembre 2025 – Forse non tutti sanno che istrici e volpi possono contribuire a causare allagamenti, al di là dei soliti problemi legati alla manutenzione dei corsi d’acqua. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rottura Argini Panaro 2020