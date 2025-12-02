Rottura argini del Panaro nel 2020 nessuna condanna per Regione e Aipo
In riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi, la Regione Emilia-Romagna precisa che riguardo agli eventi di maltempo che provocarono la rottura degli argini del fiume Panaro nel dicembre 2020, il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Firenze non ha emesso alcuna.
Ancora tra i miei occhi, adesso che la tua macchina mi ha portato lontano correndo lungo gli argini della notte, tre scene di un film di cui non avrei voluto vedere manco il trailer. La prima, come stavamo martedì, tu che trattieni a stento le lacrime, incarcerata in
Alluvione Nonantola, per il Tribunale delle Acque la rottura dell'argine fu colpa di un difetto di manutenzione - Politica: Platis, Contursi e Casano (Fi): Dopo anni di incuria, la sentenza mette fine agli alibi della Regione
Pioggia incessante: allagamenti in Biscolla, rottura degli argini lungo il rio Spinello - Valdinievole, 11 settembre 2025 – Forse non tutti sanno che istrici e volpi possono contribuire a causare allagamenti, al di là dei soliti problemi legati alla manutenzione dei corsi d'acqua.