Rottamazione quater scade a dicembre fino a quando si può pagare la rata e cosa rischia chi non lo fa
Ultimi giorni per la rottamazione quater. Grazie al periodo di tolleranza previsto dalla legge c'è tempo fino al 9 dicembre per versare l'ultima rata. Chi non lo farà perderà il beneficio e tornerà a pagare i debiti con sanzioni, interessi e aggi. Non solo, chi supera la scadenza rischia di essere escluso dalla futura rottamazione quinquies. Ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it
