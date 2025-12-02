Ronda anti-ambulanti di Borrelli su via Toledo critiche dal suo partito | Non ci rappresenta

Scontro dentro Alleanza Verdi e Sinistra all’indomani delle Regionali in Campania. Rosario Andreozzi, eletto in consiglio regionale nella formazione politica che unisce Verdi e Sinistra Italiana, attacca frontalmente Francesco Emilio Borrelli prendendo le distanze dal suo metodo e dai video. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

