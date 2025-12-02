Romano la polizia locale traccia il bilancio di novembre | 74 interventi e cinque denunce per guida in stato d’ebbrezza

Romano. È un bilancio operativo intenso quello del mese di novembre per la polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale, che copre i comuni di Romano, Bariano, Covo e Cortenuova. Gli agenti hanno aumentato i controlli su strada e il presidio del territorio, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti pericolosi alla guida e garantire maggiore sicurezza urbana. Nel mese sono stati effettuati 74 interventi, di cui 14 in orario notturno. Le pattuglie impiegate sono state 82 per il pronto intervento e 42 per il Nucleo ambientale e informativo, impegnato nel monitoraggio delle criticità ambientali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

