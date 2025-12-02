A 18 anni, Romain Allemand è già uno dei nomi più interessanti della nuova generazione del freestyle snowboarding. Specialista di slopestyle e big air, il rider francese – nato a La Plagne – arriva da un 2025 importante, con due quarti posti ai Mondiali, e racconta la sua crescita tra adrenalina, cultura action sport e una parola chiave che torna sempre: gioia. Quella che lui chiama, semplicemente, “le kiff”. Da La Plagne al “camp” in Nuova Zelanda: la crescita passa dal viaggio. Quando lo incontriamo è a Wanaka, nell’Isola del Sud, per un camp di allenamento. In Europa, a ottobre, le condizioni spesso non permettono di lavorare come serve; in Nuova Zelanda invece i resort organizzano settimane di training proprio per sfruttare al massimo la finestra “giusta” di neve e strutture. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Romain Allemand: creatività, competizione e “le kiff” che accende il freestyle snowboarding