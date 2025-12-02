Ruggero Villani diventa direttore di Confcooperative Romagna-Estense. Ferrarese, sposato, due figli, Villani subentra ad Andrea Pazzi, giunto al termine del mandato. Ruggero Villani, laureato in Economia della Cooperazione con Stefano Zamagni, ha lavorato nell’area ricerca e sviluppo di Aiccon, l’Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non-profit dell’Università di Bologna, per diversi anni ha presieduto una cooperativa e nel 2011 è entrato in Confcooperative Ferrara, prima come responsabile dei settori e poi come direttore. Villani è il fondatore e il presidente della Scuola di Sviluppo Territoriale di Ferrara nata nel 2023 con l’obiettivo di formare la classe dirigente territoriale del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romagna-Estense, la nomina. Villani diventa direttore : "Un onore, grande squadra"