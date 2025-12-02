La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione all'odio razziale dopo che nella notte tra domenica e lunedì è stata vandalizzata la targa e il muro della sinagoga di Monteverde Vecchio a Roma. La Digos è sulle tracce di due persone incappucciate che sono state inquadrate dalle telecamere, mentre con della vernice aerografavano scritte sulla targa e sul muro perimetrale. La targa vandalizzata, invece, è dedicata a Stefano Gaj Tachè, il bimbo ebreo rimasto vittima dell'attentato al ghetto di Roma nel 1982. Scritte "Monteverde antisionista e antifasicist"a e "Palestina Libera "sono apparse ieri alla sinagoga a Monteverde a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, vandalizzate sinagoga e targa: si indaga per odio razziale