Roma tragedia in via Prenestina | 84enne travolta e uccisa da un tir
CRONACA – Tragedia nella tarda mattinata di oggi in via Prenestina, all’altezza del civico 653, dove una donna di 84 anni è stata investita e uccisa da un autoarticolato. L’impatto non le ha lasciato scampo: la vittima è morta sul colpo. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante era condotto da un uomo di 75 anni. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i primi rilievi e messo in sicurezza l’area. Il tir è stato posto sotto sequestro e il conducente è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
