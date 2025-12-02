Roma si riparte | oggi il rientro a Trigoria e testa al Cagliari

Smaltita la delusione per il ko contro il Napoli, la Roma si ritroverà questo pomeriggio al centro sportivo Fulvio Bernardini per aprire un’intera settimana di preparazione in vista della partita di domenica contro il Cagliari. Dopo la giornata di riposo concessa da Gasperini, il messaggio del tecnico è stato diretto: serve recuperare energie, condizione e concentrazione, sia per chi sta rientrando dagli infortuni sia per chi non ha ancora ritrovato brillantezza atletica. Angelino e Dovbyk: situazioni diverse. Come scrive Il Romanista, tra gli indisponibili resta Angelino, che continua a lavorare in solitaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, si riparte: oggi il rientro a Trigoria e testa al Cagliari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Roma riparte da Cagliari! Dopo la sfida contro il Napoli, i giallorossi tornano in campo domenica 7 dicembre alle 15 all’Unipol Domus per affrontare il Cagliari. ? Dalle ore 10 di oggi sono disponibili i biglietti per il settore ospiti (37€, prevendita inclusa - facebook.com Vai su Facebook

Si riparte con il secondo tempo! DAJE ROMA DAJE #ComoRoma 0-1 | #ASRomaFemminile Vai su X

Roma, basta soste… d’arresto: a Cremona obbligatorio ripartire da dove si era rimasti - La Roma riparte dalla trasferta di Cremona con un doppio obiettivo: difendere il primo posto in classifica e lasciarsi alle spalle la fastidiosa tendenza. Segnala tuttomercatoweb.com

Roma, Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino: la situazione e le alternative - Il terzino spagnolo è fuori da oltre 10 giorni per una influenza e anche oggi ha fatto lavoro specifico: il tour de force è alle porte e Gasperini non ha molte soluzioni La Roma prosegue gli ... Lo riporta calciomercato.it

Roma, oggi la ripresa: le ultime su Ferguson, Bailey e Ndicka verso la Cremonese - Secondo il Corriere dello Sport, “dopo i due giorni e mezzo di libertà concessi da Gasperini — una pa ... Secondo msn.com

Roma, 55 giorni dopo riecco Bailey in gruppo: il piano di Gasperini per il rientro graduale - Doveva restare fermo un mese, ma la convalescenza di Leon Bailey si è allungata ben oltre le previsioni. Segnala tuttomercatoweb.com

Roma, Bailey torna parzialmente in gruppo - A distanza di quasi due mesi, Leon Bailey è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Scrive gianlucadimarzio.com