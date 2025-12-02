Roma si accende con Evolution il circo hi-tech senza animali

Un nuovo modo di intendere il circo sta per accendere la scena italiana: EVOLUTION – Il Circo del Futuro arriva a Roma con uno spettacolo che unisce tecnologia avanzata, acrobazie estreme ed emozioni dal vivo, trasformando ogni replica in un’esperienza totalizzante che dialoga con la sensibilità del pubblico contemporaneo. Un debutto italiano che guarda avanti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma si accende con evolution il circo hi tech senza animali

Roma si accende con Evolution, il circo hi-tech senza animali

