Roma scritta antisemita sul Lungotevere | Ebrei sionisti cancro del mondo
(LaPresse) Una scritta antisemita in vernice rossa, ‘ Ebrei sionisti cancro del mondo ”, accompagnata da una stella di David e una svastica è comparsa sul lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
