Roma piazza Navona brilla per Natale | il programma completo di eventi e iniziative

Roma, 2 dicembre 2025 – Da oggi piazza Navona torna a trasformarsi nel cuore delle festività romane con una festa che mette al centro artigianato autentico, qualità dell’offerta, servizi per la cittadinanza e appuntamenti serali pensati per far vivere la magia delle feste fino a tarda ora. Una festa che parla di Roma, del suo talento, delle sue comunità e della sua capacità di creare bellezza insieme. La piazza sarà aperta tutti i giorni dalle 9 del mattino all’1 di notte nei feriali e fino alle 2 nei giorni pre-festivi e festivi, offrendo uno spazio vivo e accogliente dalla mattina fino a notte inoltrata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

