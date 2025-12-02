Roma-Napoli il contatto Rrahmani–Koné | Non è fallo Massa vede il pallone

Open VAR torna sotto i riflettori con l'analisi dei principali episodi arbitrali della tredicesima giornata di Serie A. Gianluca Rocchi, designatore della CAN A e B, ha commentato in diretta alcune situazioni controverse, concentrandosi su Parma-Udinese e sul big match Roma-Napoli. Il rosso a Troilo in Parma-Udinese: «Fallo non genuino, rosso corretto» Il primo episodio esaminato da Rocchi riguarda il caso "DOGSO" che ha portato all'espulsione di Troilo, difensore del Parma, per aver trattenuto l'avversario in area di rigore negando una chiara occasione da gol.

