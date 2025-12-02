Roma-Napoli contatto Koné-Rrahmani | Rocchi fa chiarezza

Intervenuto a “Open VAR”, trasmissione in onda su DAZN, Gianluca Rocchi si è soffermato a lungo sulla decisione dell’arbitro Davide Massa di non fischiare il fallo di Amir Rrahmani su Manu Koné. Il designatore arbitrale considera corretta la scelta del direttore di gara: il gol del Napoli, quindi, è regolare. Rocchi: “Giusto non fischiare il fallo di Rrhamani”. A distanza di quasi 48 ore, continua a tenere banco l’episodio che ha deciso il posticipo tra Roma e Napoli. Il mancato fischio di Davide Massa in occasione del contatto tra Amir Rrhamani e Manu Koné ha ovviamente diviso gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Roma-Napoli, contatto Koné-Rrahmani: Rocchi fa chiarezza

Leggi anche questi approfondimenti

Si chiudono i pochi dubbi rimasti sull'episodio del gol di Neres in Roma-Napoli Come confermato dal capo degli arbitri, Gianluca Rocchi, a Open Var su DAZN, la rete degli azzurri è regolare perché Rrahmani non commette fallo su Koné L'arbitro Massa, - facebook.com Vai su Facebook

A #Napoli non c'è nessun morto da accompagnare. Né in campo, né in città. #RomaNapoli #Roma #Napoli Vai su X

Doppia interpretazione di Marelli: come cambia il giudizio tra Lecce-Milan e Roma-Napoli - Questa volta i riflettori sono puntati su Luca Marelli, ex arbitro e oggi opinionista di DAZN, finito al c ... pianetalecce.it scrive

Roma, Koné a DAZN: "Il contatto con Rrahmani c'è stato, l'arbitro doveva andarlo a rivedere" - Manu Koné, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Napoli. Scrive tuttonapoli.net

Roma-Napoli, contatto Beukema-Koné: era fallo prima del gol di Neres? - Al limite dell'area del Napoli infatti, il difensore olandese è intervenuto duramente sul centrocampista francese, con la sua scivolata che ha travolto l'avversario ed è la valsa la riconquista del ... Da msn.com