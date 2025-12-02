Roma musei e siti archeologici gratis per l’ultima volta nel 2025 | ecco cosa aprirà

Roma, 2 dicembre 2025 – Tra le proposte di dicembre, tornano anche le visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143, durante le quali guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia millenaria. L’Itinerario, promosso da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si snoderà lungo un percorso che partirà dall’ingresso di Sisto IV, in prossimità della colonna con la scultura della Lupa (via di S. Pietro in Carcere), storico ingresso di rappresentanza, per proseguire con la visione dei resti archeologici del Tempio di Veiove e, attraversando alcuni degli ambienti più rappresentativi dell’amministrazione Capitolina, terminerà con l’uscita verso le scale del Vignola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

Musei in Musica, una notte da 34 mila presenze. Roma celebra arte e performance fino alle due:, https://www.lacapitale.it/articolo/musei-in-musica-una-notte-da-34-mila-presenze-roma-celebra-arte-e-performance-fino-alle-due - facebook.com Vai su Facebook

Roma, musei e siti archeologici gratis il 2 febbraio - Roma Capitale offre un'occasione unica il 2 febbraio, la prima domenica del mese, con l'ingresso gratuito nei suoi musei e siti archeologici. rainews.it scrive

Domenica al Museo a Roma l’1 settembre 2024, i musei e i siti archeologici da visitare gratis - Ingresso libero nei luoghi della cultura della Capitale per la giornata di domenica primo settembre 2024. Da fanpage.it

Ferragosto all'insegna dell'arte: aperti a Roma tutti musei civici e siti archeologici - La scelta potrà quindi ricadere sui Musei Capitolini, che ospitano, al terzo piano di Palazzo Caffarelli, la mostra Filippo e Filippino Lippi. Da rainews.it

Ferragosto a Roma, il 15 aperti musei civici e siti archeologici. Gnam, Capitolini, Ara Pacis: le visite per chi resta in città - L'offerta della Sovrintendenza capitolina per trascorrere tra arte, cultura e bellezze archeologiche il Ferragosto a Roma. Riporta roma.corriere.it

Musei e siti archeologici aperti per Ferragosto: i luoghi da visitare in Italia - Il Ministero della Cultura ha comunicato che venerdì 15 agosto 2025 i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali tra cui castelli ... Lo riporta siviaggia.it

Roma, domenica 1 settembre ingresso gratuito nei musei civici - Il primo settembre, prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Lo riporta ansa.it