Roma maxi-operazione dei Carabinieri | tre arresti per ricettazione e riciclaggio

CRONACA – Alle prime luci dell'alba i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini, cittadini senegalesi, ritenuti gravemente indiziati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, arriva al termine di un'articolata attività investigativa scaturita dal blitz del 14 ottobre scorso. In quella circostanza, i militari avevano intercettato il segnale GPS di una moto Honda SH rubata nei giorni precedenti, localizzandola all'interno di un capannone in via di Cervara, nella zona della Riserva naturale dell'Aniene.

