Roma lite davanti a una barberia | 33enne accoltellato con un paio di forbici

Momenti di tensione ieri sera in viale Eritrea, nel quartiere Trieste, dove una lite scoppiata davanti a una barberia è degenerata in un'aggressione. Un uomo di 33 anni è stato colpito alle spalle con un fendente, inflitto non con un coltello, ma con un paio di forbici utilizzate come arma improvvisata. Secondo quanto ricostruito finora, la discussione sarebbe nata per motivi ancora in corso di accertamento e, nel giro di pochi istanti, uno dei presenti avrebbe colpito il 33enne alle spalle. L'uomo, ferito ma cosciente, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni non risultano gravi.

