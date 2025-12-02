Roma legato e seminudo in fuga dal campo Rom | 18enne salvato

Il ragazzo cercava di allontanarsi dal campo rom dove, secondo la ricostruzione effettuata dai vigili, veniva tenuto prigioniero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, legato e seminudo in fuga dal campo Rom: 18enne salvato

