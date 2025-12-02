Roma legato e seminudo in fuga dal campo rom | 18enne salvato dalla Polizia Locale
Il ragazzo ha rivolto agli agenti una disperata richiesta di aiuto, spiegando che alcuni abitanti del campo volevano ucciderlo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
