Roma legato e seminudo in fuga dal campo rom | 18enne salvato dalla Polizia Locale

Affaritaliani.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo ha rivolto agli agenti una disperata richiesta di aiuto, spiegando che alcuni abitanti del campo volevano ucciderlo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

