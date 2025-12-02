Roma legato e seminudo in fuga dal campo rom | 18enne salvato dai vigili urbani

(Adnkronos) – Scalzo, spaventato e seminudo. Saltellava, con mani e piedi legate con fascette da elettricista, in via Salviati a Roma. E' stato trovato così, intorno alle 4 della mattina di oggi, martedì 2 dicembre, un ragazzo di circa 18 anni. Cercava di allontanarsi dal campo rom dove, secondo la ricostruzione effettuata dai vigili che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

