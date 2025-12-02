Roma in fuga da campo rom legato e seminudo | salvato un 18enne

A Roma un ragazzo di circa 18 anni è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale dopo essere stato trovato in strada legato, scalzo e seminudo, mentre tentava di scappare dal campo rom di via Salviati, in zona Tor Sapienza, dove era stato tenuto prigioniero. Il giovane è stato trovato intorno alle 4 del mattino mentre tentava di allontanarsi dal campo dalle pattuglie dei gruppi Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e IV Tiburtino: presentava polsi e caviglie legati da lacci e fascette autostringenti e rivolgeva agli agenti una disperata richiesta di aiuto. Dichiarava di essere in pericolo di vita in quanto alcuni abitanti del campo, probabilmente gli stessi che lo avevano sequestrato, avevano intenzione di ucciderlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, in fuga da campo rom legato e seminudo: salvato un 18enne

