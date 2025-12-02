Roma imbrattata la Sinagoga di Monteverde | la Procura indaga per odio razziale

Per le scritte antisioniste comparse sui muri della Sinagoga nel quartiere Monteverde di Roma, i pm indagano per odio razziale. L’atto intimidatorio contro la comunità ebraica ha sollevato ieri la ferma condanna da parte delle istituzioni. Gli ultimi sviluppi. È stato confermato stamattina che i pm, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, procedono per il reato di danneggiamento aggravato dall’odio razziale. La Procura di Roma sta anche aspettando l’informativa della Digos sull’accaduto: le immagini di videosorveglianza sono al vaglio delle forze dell’ordine visto che avrebbero ripreso i due responsabili. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Roma, imbrattata la Sinagoga di Monteverde: la Procura indaga per odio razziale

