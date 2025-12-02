Roma Gasperini vuole Ndicka e El Aynaoui per il Como | c’è l’ok della Fifa

In casa Roma cresce la preoccupazione per la vicina Coppa d’Africa, che costringerà Gian Piero Gasperini a fare i conti con due assenze pesanti. Le convocazioni di Evan Ndicka e Neil El Aynaoui appaiono ormai inevitabili: sia la Costa d’Avorio che il Marocco, loro rispettive nazionali, li considerano pedine fondamentali per il torneo che si disputerà proprio sul suolo marocchino dal 21 dicembre. Una situazione che complicherà non poco la programmazione giallorossa: i due giocatori salteranno con certezza la trasferta del 20 dicembre contro la Juventus, una delle gare più delicate del mese. La Roma, però, sta provando a limitare al massimo i danni, studiando ogni margine possibile per tenerli a disposizione ancora per qualche giorno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

