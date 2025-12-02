Roma ‘ebrei sionisti cancro del mondo’ | la scritta antisemita sul Lungotevere

Una scritta antisemita in vernice rossa, ‘Ebrei sionisti cancro del mondo”, accompagnata da una stella di David e una svastica è comparsa sul lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga a Roma. Il nuovo episodio si inserisce nel clima già difficile in cui era maturato, ieri, l’episodio dell’imbrattamento da parte di due sconosciuti incappucciati della sinagoga del quartiere Monteverde, sempre nella capitale. La targa dedicata a Stefano Gaj Tachè nella sinagoga di Monteverde a Roma, vandalizzata nella notte tra il 30 novembre e l’1 dicembre (foto Comunità Ebraica Roma) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

