Roma Club Alberobello | Su Konè era fallo tutta la vita

Nonostante siano ormai passati due giorni, a rimanere negli occhi di tutti i romanisti è lo 0-1 rimediato dal Napoli. La Roma, infatti, è uscita sconfitta dal big match dell’Olimpico, lasciando così, almeno per il momento, la vetta della classifica al club partenopeo e al Milan di Massimiliano Allegri. A parlarci di questo e tanto altro è stato il Roma Club Alberobello: “Roma-Napoli è stata una partita abbastanza equilibrata, vedendo anche il risultato, non ci sono state tante occasioni. Sicuramente abbiamo assistito a una Roma un pochino stanca a differenza del Napoli che ha pressato per quasi tutti i 90?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

