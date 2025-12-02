Roma canta di sé stessa e il primato nella musica italiana è ancora suo

Parlando di musica contemporanea, Roma è una città-stato. Ha una sua fisionomia e un senso generale che somiglia ma non ricalca quello nazionale, mantenendo caratteri locali sufficienti a definire se non uno stile complessivo, una discreta casistica di ricorrenze. All’indomani del disfacimento delle case discografiche, ha poi assunto una dominanza tranquilla, assodata: se la Lady Gaga di turno la tappa italiana la fa a Milano, intercettando scintille di affaticato glamour meneghino, quando si tratta di artisti nostrani il redivivo Circo Massimo ha lo status che non teme paragoni, perfino più psicologicamente imponente degli stati calcistici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Roma canta di sé stessa e il primato nella musica italiana è ancora suo

Scopri altri approfondimenti

Roma Napoli ( 0-1 ) Si canta alla grande Forza Napoli @cirocoppola68 - facebook.com Vai su Facebook

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva ansa.it Vai su X

Roma canta di sé stessa e il primato nella musica italiana è ancora suo - Il tramonto del business industriale della musica e il ritorno alla matrice spettacolare hanno attribuito alla Capitale il ruolo di metropoli tra le città. Segnala ilfoglio.it