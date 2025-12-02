Roma Amelia | Col Napoli ci stava il pareggio su Koné era fallo

Nel match di domenica contro il Napoli non si è vista la miglior espressione stagionale della Roma, che però secondo Marco Amelia ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte le squadre. Queste le sue parole a Secondo Tempo su Radio Romanista: “Assolutamente uno step di crescita, la Roma ha sempre cercato di fare la partita. A volte si è esposta a questi contropiedi su cui il Napoli ultimamente sta facendo le sue fortuna, come con Neres con la Roma. La Roma ha fatto una partita giusta, il Napoli si è chiuso bene”. Amelia: “L’ambiente sta migliorando sempre di più”. L’ex portiere ha poi proseguito: “ Secondo me il pareggio ci stava, l’occasione l’ha avuta Baldanzi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

